Merkez Bankası'ndan faiz indirimi! kredi kartıi faiz oranlarını indirdi

Merkez Bankası'dan flaş hamle! kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi.

YABANCI PARA CİNSİNDEN AYLIK FAİZ ORANI DA DÜŞTÜ

Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi.

AYLIK GECİKME FAİZİ İSE YÜZDE 0,26 DÜŞTÜ

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi. Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.