Merkez bankasından Sürpriz kredi kat kararı: Kredi kartı azami faiz oranlarında yıl sonuna kadar artış olmayacak

Son dakika haberleri: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. Merkez Bankası, kasım aylık faiz kararını 500 baz puan artırdı. Buna bağlı olarak kredi kartı faizlerinin de artması bekleniyordu.

YIL SONUNA KADAR SABİT KALDI

MB aldığı kararla kredi kartı faizlerinde değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.