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Merkez bankasından Sürpriz kredi kat kararı: Kredi kartı azami faiz oranlarında yıl sonuna kadar artış olmayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklayarak Faizler beklentilerin üzerine 500 baz puan daha artarak yüzde 40 çıkarmıştı. MB Sürpriz bir karar daha alarak Kredi kartı azami faiz oranlarında yıl sonuna kadar artış olmayacak. İşte detaylar.
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