Merkez bankasının faiz artırma kararından sonra, Kredi kart ve kredi faizleri de arttı, işte yeni faiz oranları

Merkez bankasının politika faizini 25 baz puandan 30 baz puana çıkarmasından sonra banka ve kredi kartı faiz oranları da artı. İşte yeni faiz oranları.

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Merkez bankasının faiz artırma kararından sonra, Kredi kart ve kredi faizleri de arttı, işte yeni faiz oranları 1

Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 30’a yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Merkez bankasının faiz artırma kararından sonra, Kredi kart ve kredi faizleri de arttı, işte yeni faiz oranları 2

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,76’ya yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye yükseldi.

Merkez bankasının faiz artırma kararından sonra, Kredi kart ve kredi faizleri de arttı, işte yeni faiz oranları 3

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3’ten yüzde 69,3'e yükseldi.

İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseldi.

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