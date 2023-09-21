Merkez bankasının faiz artırma kararından sonra, Kredi kart ve kredi faizleri de arttı, işte yeni faiz oranları Merkez bankasının politika faizini 25 baz puandan 30 baz puana çıkarmasından sonra banka ve kredi kartı faiz oranları da artı. İşte yeni faiz oranları.