Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dövizde son durum
Merkez Bankasının politika faizlerini 200 baz puan artırmasının ardından dolar kuru düşüşe geçti. Dolar kuru 7,56 TL seviyesine kadar düştü.
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sona erdi. Yapılan açıklamada politika faizlerinin 200 baz puan düşürüldüğü açıklandı. Kararla birlikte faizler yüzde 15'in ardından yüzde 17'ye yükseldi.
Bu durum piyasalara olumlu yansıdı. Dolar kuru düşüşe geçti ve 7,50 seviyelerine düştü.
Euro kuru ise 9,35 seviyelerinden 9,25'e kadar geriledi.
DOLAR VE EURO ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI
Dolar saat 14.16 itibarıyla 7,5889'den alınıyor, 7,5963 TL'den satılıyor,
Euro kuru ise 9,2574 TL'den alınıyor, 9,2682 TL'den satılıyor.
Son dakika... Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı