Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi faizleri düştü!

Eximbank'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Merkez Bankası kredi faizleri düşürmesi sonras,ı ihracatçı KOBİ'lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan indirime gidildi.

Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı KOBİ'lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan düşürüldüğü belirtildi. Banka açıklamasına göre ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10.65'e düşürüldü.

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE artı yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE artı yüzde 2.50 seviyesine düşürüldü. Öte yandan Eximbank bülteninde önümüzdeki dönemde orta-uzun vadeli kredi kullandırımlarının hızlanması beklendiğine de dikkat çekildi.