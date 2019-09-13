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  3. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi faizleri düştü!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi faizleri düştü!

Eximbank'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Merkez Bankası kredi faizleri düşürmesi sonras,ı ihracatçı KOBİ'lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan indirime gidildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi faizleri düştü!

Eximbank'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Merkez Bankası kredi faizleri düşürmesi sonras,ı ihracatçı KOBİ'lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan indirime gidildi.

Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı KOBİ'lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan düşürüldüğü belirtildi. Banka açıklamasına göre ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10.65'e düşürüldü.

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE artı yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE artı yüzde 2.50 seviyesine düşürüldü. Öte yandan Eximbank bülteninde önümüzdeki dönemde orta-uzun vadeli kredi kullandırımlarının hızlanması beklendiğine de dikkat çekildi.

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