Merkez Bankasının faiz kararının piyasaya etkisi: Uzman isim açıkladı! “Kur yükselmeye devam edebilir”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu toplantısı gerçekleşti. Para Politikaları Kurulu vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Açıklanan karara göre faiz, beşinci kez yüzde 14’de sabit tutuldu. Ülkenin gündeminde yer alan faiz kararının sabit tutulması kararından sonra uzmanlar konuya dair açıklamalar yaptı.

“BEKLENTİLER FAİZİN SABİT BIRAKILMASI YÖNÜNDEYDİ"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Yazıcı alınan faiz kararı öncesinde açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Resul Yazıcı, faiz kararının açıklanmadan önce beklentinin politika faizinin sabit bırakılması olduğunu söyledi.

“KUR YÜKSELMEYE DEVAM EDEBİLİR”

Yazıcı, “Beklenti politika faizinin sabit bırakılmasıydı. Karar sabit tutulduğu için kur yükselmeye devam edebilir. KKM sistemine alternatif yüksek faizli tahvil de çıkarılmadığında bu yükselme devam edecektir. Normalde faiz düştüğünde, sabit kaldığında BİST'in yükselmesi gerekir ama nedensellik ve sonuç ilişkilerinin karıştırıldığı ortamdaki belirsizlikler dolarizasyonu besliyor. Faizin sabit kalacağı yönündeki beklentiler satın alındığı için kur yükseliyor. Karar sonrasında yükselmenin devam etmesi sadece bu karara bağlı değil” ifadelerini kullandı.

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