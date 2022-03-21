Merkûp ne demek, TDK'ya göre Merkûp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merkûp ne demek? Merkûp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merkûp kelimesi. Peki merkûp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merkûp nedir, merkûp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERKÛP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merkûp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Merkûp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre merkûp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzerine binilmiş olan

