Merkür Retro'su ne zaman başlayacak ve bitecek 2022? Merkür Retro'sunun tarihleri ve burçlara etkisi

Bu yıl 4 kez tekrarlanacak ve astrologlara göre, yaşanacak bu retroların burçlar üzerinde çeşitli etkileri olacak Merkür Retro'sunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Teknolojik cihazlara ilaveten; iş, aşk, arkadaşlık ilişkilerinde de aksamaların yaşanacağı ön görülen Merkür Retro'su ne zaman başlayacak ve bitecek 2022? İşte Merkür Retro'sunun tarihleri ve burçlara etkisi..

MERKÜR RETRO'SU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK 2022?

Bu yıl gerçekleşecek retroların etkileri merakla araştırılıyor. 2022 yılı içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:

15 Ocak Merkür Retrosu

11 Mayıs Merkür Retrosu

10 Eylül Merkür Retrosu

30 Aralık Merkür Retrosu

MERKÜR RETROSU'NUN TARİHLERİ VE BURÇLARA ETKİSİ

2022 yılında 15 Ocak, 11 Mayıs, 10 Eylül, 30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Merkür Retrosunun etkileri ve burçlar üzerindeki etkisi dört dönem olarak yorumlandı. Retroya dair detaylar...

15 Ocak Merkür Retrosu

2022 yılının ilk Merkür retrosu, Kova ve Oğlak burçlarında gerçekleşerek etkisini 4 Şubat’a kadar sürdürecek. Bu retro, Venüs geri hareketinin de ortasında başladığı için aşk ilişkilerini de hareketlendirecek. Venüs'ün aşkı temsil etmesi sebebi ile Merkür de eskinin geri dönüşü ile bağdaştırıldığı için eski sevgililerden gelecek adımlara karşı hazırlıklı olunması gerekecek.

Tüm bu geri dönüşler ile birlikte, retronun Kova ve Oğlak gibi net burçlarda gerçekleşmesi, istemediğiniz kişilere sınır koyabileceğinizin habercisi olacağı düşünülüyor.

15 Ocak'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Terazi

Akrep

Boğa

Koç

11 Mayıs Merkür Retrosu

4 Haziran’da sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek. 2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.

11 Mayıs'da Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Kova

Balık

Aslan

Başak

11 Eylül'de Merkür Retrosu

10 Eylül’de Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim tarihinde Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

11 Eylül'de Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Yengeç

Oğlak

İkizler

Yay

30 Aralık'ta Merkür Retrosu

2022'nin son retrosu 30 Aralık'ta başlayacak ve 19 Ocak 2023 son bulacak. Bu süreçte bunalmış hissedebilir, 2023’e kasvetli bir ruh hali ile başlayabilirsiniz. Bu dönemde ruhsal bunalımlar, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar gündemde olabilir. Yakınlarınızı alttan almanızda ve daha hoşgörülü davranmanızda fayda var.

30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Koç

Terazi

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi demektir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar. Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması ifade edilir.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NEDİR? RETRODA NELER OLUR?

Merkür retrosu adından da anlaşılacağı gibi gerilemelerin yaşanacağına işarettir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur. Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması önerilir.

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ, NELERDEN KAÇINMALI?

Bu dönemde, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri 6 Şubat’tan sonraya ertelemeye çalışın. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.

Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.

Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteleyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.

Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.

Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu 6 Şubat’tan sonra yapmanız önerilir.

Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.