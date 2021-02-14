Merlin Şamirşah Kimdir? Nereli? Neden gündem oldu? Soruları internet kullanıcıları tarafından araştırma konusu edildi. Bir kadına "Sonun Özgecan Aslan gibi olacak" demesiyle olay yaratan Şamirşah hakkında tüm detayları derledik. İşte ayrıntılar...

MERLİN ŞAMİRŞAH KİMDİR? NERELİ?

Aslen Azerbaycan'lı olduğu bilinen Merlin Şamirşah, 20'li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Hakkında pek bir bilgiye sahip olunmayan Şamirşah, TikTok hesabı kullanmasıyla tanınırlık kazandı.

NEDEN GÜNDEM OLDU?

Geçtiğimiz gün açtığı canlı yayında kadına yönelik söylemleri ile gündem oldu. Canlı yayında bir kadına tehditler savurduğu görülen şahsın kullandığı ifadeler gerilimi attırdı. Merlin Samirşah isimli şahıs, “O Hacer’e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu. O ellerini keseceğim senin” tehditlerini savurmasıyla gündeme geldi.

"Özgecan Aslan gibi olacak sonun" diyerek tehditler savuran şahıs gözaltına alındı!