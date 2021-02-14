"Özgecan Aslan gibi olacak sonun" diyerek tehditler savuran şahıs gözaltına alındı!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Merlin Samirşah'ın, yaptığı canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, "Özgecan Aslan gibi olacak sonun" ifadesini kullanması üzerine çalışma başlattı.

Twitter'da bulunan Şule Çet Dayanışma Paltformu'nun sayfasında yapılan paylaşımda ihbarda bulundu.

Platforumun paylaşımında, "Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! Tiktok'ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta 'Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü Merlin Samirşah tutuklansın" şeklinde ifade edildi. Açılan "MerlinSamirşahTutuklansın" başlığına kısa sürede birçok kullanıcı tarafından yorum yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu gözaltına alınan şahsın, olayla ilgili soruşturmasına devam edildiği söylendi.

HEPSİ KURGUYDU, TAKİPÇİ SAYISI İÇİN YAPTIM

Hızlıca yayılan videonun ardından Merlin Samirşah isimli şahıs özür videosu yayınlayarak şu sözleri dile getirdi: "Allah rahmet eylesin Azerbaycanlıyım bilmiyordum hepinizden özür dilerim olanların hepsi kurguydu lütfen özrümü kabul edin kardeşlerim."

#mühendiyen #oezgecanaslanunutmadık allah rahmet eylesin azerbaycanlıyım bilmiyordum hepinizden özür dilerim olanların hepsi kurguydu lütfen özrümü kabul edin kardeşlerim. pic.twitter.com/l22VXGinJ8 — Merlin_b (@Merlinb37753520) February 13, 2021