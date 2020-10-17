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  3. Merseyside derbisinde Everton ve Liverpool yenişemedi: 2-2

Merseyside derbisinde Everton ve Liverpool yenişemedi: 2-2

Premier Lig'de sezonun en önemli maçlarından birisi geride kaldı. Merseyside derbisi olarak adlandırılan Everton - Liverpool maçı, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside derbisinin kazananı çıkmadı. Bol gollü geçen karşılaşma, karşılıklı gollerin sonucunda 2-2 sonuçlandı. Liverpool maçına kadar 4'de 4 ile yoluna devam eden Everton, ilk puan kaybını yaşamış oldu. 

3. dakikada Liverpool, Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

19. dakikada bu kez Everton, Michael Keane ile golü buldu ve maçta 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk Yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

72. dakikada Liverpool, Muhammed Salah'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Muhammed Salah, Liverpool'daki 159. maçında 100. golünü attı. Mısırlı yıldız, Liverpool'da 100. golüne en erken ulaşan 3. isim oldu.

81. dakikada Everon, Calvert-Lewin'in golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

89. dakikada Everton'da Richarlison, Thiago'ya yaptığı sert faulden sonra kırmızı kart gördü.

90+3. dakikada Liverpool, Henderson ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası Liverpool'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Başka gol olmayınca Everton ile Liverpool, 2-2 berabere kaldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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