Mersim Asllani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mersim Asllani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mersim Asllani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mersim Asllani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mersim Asllani 7 Haziran 1999 tarihinde Aigle şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mersim Asllani Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Mersim Asllani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mersim Asllani'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mersim Asllani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mersim Asllani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mersim Asllani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mersim Asllani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2011 yılında FC Montreux Ju.

16 Temmuz 2014 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2015 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2016 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2017 yılında Lausanne-Sport

1 Şubat 2019 yılında Grasshoppers

23 Ağu 2020 yılında Stade-Lausanne

1 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Mersim Asllani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mersim Asllani şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mersim Asllani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Aigle (2008-2011), FC Montreux-Sports (2011-2013), FC Vevey Sports 05 (2013-2014), FC Lausanne-Sport (2014-)

İsviçre U17 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.