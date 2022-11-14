Mersin büyük şehir belediyesi LGS öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeni hizmeti ile LGS öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde Mersin genelinde rehber öğretmeni olmayan okullara rehberlik öğretmeni desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınava daha donanımlı girmesini sağlayacak.

Rehber öğretmeni olmadığı için LGS hakkında daha az bilgisi olan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin rehber öğretmenleri sayesinde sınava dair her şeyi öğrenecek. Yeni başlatılan proje çerçevesinde rehberlik hizmetinin verildiği okullardan biri de, Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Eczacı Sabri Aydın Ortaokulu oldu. Eğitimin daha sağlam ilerleyebilmesi için veli, öğrenci ve okul üçlüsünün birlikteliğinin sağlam olması gerektiğini ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Bizler okullarımıza destek olmak amacındayız. Tam da bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz işbirliği protokolümüzde, rehber öğretmeni olmayan okullarımızda rehberlik hizmeti sunacağız. Bu rehberlik hizmetimizi de, kurs merkezlerimizde bulunan rehber öğretmenlerimiz yürütecek" dedi.

Haberin Devamı

Mersin büyük şehir belediyesiden LGS öğrencilerine destek

Protokol imzalandıktan sonra rehber öğretmenlerle bir araya gelerek, rehber öğretmeni olmayan okulları listelediklerini ve seminer çalışmaları için start verdilerini aktaran Karakuş, bu projenin tüm ilçelerde, rehber öğretmeni olmayan okullarda devam edeceğini belirterek, "Buradaki amacımız, öğrenci ve velilerimize rehberlik hizmetini, seminerlerini sunabilmek ve bu sayede eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak" diye konuştu.

Okullara rehberlik öğretmeni desteği

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetlerinde rehber öğretmen olarak görev yapan Yaren Kırat, proje çerçevesinde gerçekleştirdikleri ilk tanıtım seminerini anlatarak, "Bu projede rehberlik hizmeti alamayan okullara erişiyoruz ve öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunuyoruz. Özellikle 8. sınıflara yönelik LGS tanıtımı ve motivasyon sunumu gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimi almak onların da hakkı" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

8. sınıfa giden Mehmet Eren Yiğiter, verilen rehberlik hizmetini "LGS ile ilgili yeni bilgiler öğrendik. Kaç soru, kaç dakika olduğunu öğrendik" dedi.