Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Destek!

Mersin'de "Evimiz Atölye Projesi" kapsamında gerçekleştirilen, "Çoraptan Oyuncak Yapım Kursunu" tamamlayan kadınlara eğitim sertifikaları verildi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Destek!

Mersin'de "Evimiz Atölye Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Çoraptan Oyuncak Yapım Kursunu" tamamlayan kadınlar eğitim sertifikalarına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Destek!

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğünün, kadınların sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi, evde gizli kalmış kadın iş gücünün gün yüzüne çıkarılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Mersinden Kadın Kooperatifiyle işbirliği içerisinde hayata geçirdiği "Evimiz Atölye Projesi', her geçen gün daha fazla kadına ulaşmaya devam ettiği bildirildi. Proje çerçevesinde "Çoraptan Oyuncak Yapım Kursunu" tamamlayan Toroslar ilçesine bağlı Halkkent, Çağdaşkent, Sağlık, Turgut Türkalp, Mustafa Kemal ve Kurdali mahallelerinden gelen kadınlara sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer verdi.

"HEPİMİZİN KAYGISI, MUTLULUĞU, SEVİNCİ AYNI"

Çocuk Hakları Parkında gerçekleştirilen Sertifika Töreninde konuşan Başkan Seçer, "Sizleri seviyoruz. Hepimizin kaygısı, mutluluğu, sevinci aynı. Biz siziz. Bizim ailemiz de, doğduğumuz, doyduğumuz, büyüdüğümüz topraklar, mahalleler de bugün sizin yaşadığınız, içinde olduğunuz ortamlar, mahalleler. Bu özgüven içerisinde olun. Bizimle ilişkilerinizde rahat olun" ifadelerini kullandı.

"KADIN ÇALIŞACAK, ÜRETECEK"

'Evimiz Atölye Projesinin', kadınların ekonomik alanda güçlenebilmesine katkı açısından çok önemli ve değerli bir proje olduğuna dikkat çeken Seçer, "Kadınlar ayaklarının üzerinde durmaya çalışır. Bizim toplumumuzda kadın maalesef ikinci plana atılmıştır. Lafla kadın bağımsız olmaz, ayakta kalmaz. Kadınların çalışması, ev ekonomisine katkı sunması lazım. Bağımsız olabilmeleri için ceplerinin para görmesi lazım. Kadın çalışacak, üretecek. "Evimiz Atölye Projesi" bunun için son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

KADINLAR HER DAİM DESTEKLENMELİ

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de projeye dahil olan kadınlarla ayrı ayrı mahallelerde, sıklıkla bir araya geldiklerini söyledi. Seçer, "Evimiz Atölye projesi çok kıymetli bir proje. Görüldüğü üzere hepimizi bir araya getirdi. Kadınların yeni fikir geliştirme, iş geliştirme fikrini geliştirdi. Burada bulunan kadınların hepsi gizli bir kahraman. Çoğunuzun ev kadını olduğunu biliyorum. Ev kadınlarının iş tanımı yok, aslında en ağır iş değil mi? Evin düzenini sağlayan, yemeğinden temizliğine tutun pek çok konuyu organize eden kadınlardır. Ama maalesef kadınların bu konuda çok büyük destek aldığını düşünmüyorum. Çünkü şu andaki yaptığımız çalışmalar bunun yetersiz kalmasından dolayı ortaya çıktı" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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