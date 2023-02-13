Mersin Kilisesi depremzedelere kapılarını açtı!

Türkiye'de yaşanan deprem sonrası herkes el birliği ile elinden geleni yapmaya çalışırken Mersin'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı. Kilise koltuklarının üzerine yataklar serildi, ihtiyaç malzemeleri yerleştirildi. Peder Coşkun Teymur, yaklaşık 500 kişiyi bölgeden tahliye ettiklerini de dile getirdi.

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Mersin Kilisesi depremzedelere kapılarını açtı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası el birliği ile toparlanmaya çalışan bölge halkına yardımlar gelmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen yardımların yanı sıra Türkiye'de bulunan Mersin Rum Ortodaks Kilisesi de yardım elini depremzedelere uzattı.

Mersin Kilisesi depremzedelere kapılarını açtı!

BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Mersinde bulunan Rum Ortodaks Kilisesi depremden etkilenen ve evleri yıkılan vatandaşlarımızı ağılamak için kilise koltuklarına yataklar kurdu. Aynı zamanda kilise içinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda ve hijyen ürünlerini giyebilecekleri kıyafetleri de depremzedelerin ihtiyaçlarına sundu. Aynı zamanda kilise de sıcak yemek çıktığını belirten Peder en büyük ihtiyaçlarının barınma olduğunu ve bir an önce bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Mersin Kilisesi depremzedelere kapılarını açtı!

"MERSİNLİ VATANDAŞLARIMIZA ÇOM MİNNTTARIZ"

Kilise Peder'i Coşkun Teymur, "Hatay ve çevresinden kentimize gelebilecek cemaatimiz mensubu depremzedelerin karşılanması, ağırlanması, acılarının hafifletilmesi için tedbirlerimizi aldık. Kentten ayrılmak isteyenler için otobüsler ayarlayarak bölgeye gönderdik. Şu ana kadar 500 kişiyi tahliye edebildik. Elimizden gelen bütün imkânları seferber ettik. Bölgeden gelecek kardeşlerimiz için ibadethanemizi derhal yatakhaneye çevirdik. 24 saat burada faaliyet halindeyiz. Aşhanemiz faaliyete geçti, sıcak yemek çıkartıyoruz. Ayrıca evlerini terk edemeyen kardeşlerimiz için de yine gıda, kıyafet, temizlik ve muhtelif malzeme gönderdik. Mersinli hemşerilerimize çok minnettarız. Bizlere çok büyük destek verdiler, yardımda bulundular. Şu an en büyük ihtiyacımız; barınma. Çünkü buraya gelenleri, 2 gün konuk edebiliyoruz. Daha sonra onları belirlenen evlere, misafirhanelere yerleştiriyoruz"

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