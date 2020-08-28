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  3. Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

FETÖ Emniyet Mahrem Kadın Yapılanması'na ilişkin Mersin merkezli Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, 12 kişinin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.

Yakalama kararı çıkarılmasının ardından düzenlenen operasyonda 8 zanlı Mersin'de, iki şüpheli de Ankara ve Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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