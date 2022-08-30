Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde cenazede amca çocuklarıyla aralarında henüz nedeni belli olmayan neden kavga çıktı cenazeye gelenlerin bile güçlükle ayırabildikleri kavgada 6 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, cenazeye katılanların bile güçlükle müdahale edebildiği kavgada 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Şehir Mezarlığında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler önce tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen iddia göre Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.

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