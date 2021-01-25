Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız'ın yaşamı, Sözcü gazetesi tarafından manşete taşınmasıyla gündeme geldi. Bu haberler üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında Atsız'ın hayatını araştırırken biz de sizler için haberimizde Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevaplarına yer verdik. İşte detaylar...

MERSİN VALİ YARDIMCISI MUSTAFA ATSIZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1969 yılında Kayseri’de doğan 52 yaşındaki Mustafa Atsız, İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı.

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni kazandı.

1991 yılında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda Hava Ulaştırma Asteğmen olarak vatani görevini tamamladı.

Sırasıyla Erzurum Kaymakam adaylığı, Nevşehir Gülşehir Kaymakam vekilliği, Kastamonu Hanönü ilçesi Kaymakamlığı, Erzincan Kemah Kaymakamlığı, Sivas Divriği Kaymakamlığı ve Amasya Taşova Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Görevleri süresince ‘Afet Yönetimi’, ‘İnsan Hakları’, ‘Yerel Yönetimler’ ve ‘Kriz Yönetimi’ gibi çeşitli kurs ve seminerlere katılarak sertifika aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme ve araştırmalarda bulunmak, İngilizce dil eğitimi yapmak üzere 1995 yılında 8 ay süreyle İngiltere’ye gönderildi.

01.09.2005 tarihinde Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Mustafa Atsız, 8 yıl bu görevde kaldı.

6 ay Osmaniye Vali Yardımcılığından sonra 12.08.2013 tarihinde Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine, onun ardından da Mersin Valisi Ali İhsan Su'yun yardımcılığına başlayan Mustafa Atsız evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir..