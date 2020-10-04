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  3. Mersin'de dehşet: Çocuklarını darbedip sosyal medyada canlı yayınladı

Mersin'de dehşet: Çocuklarını darbedip sosyal medyada canlı yayınladı

Mersin'de yaşları 18'den küçük 3 çocuğunu vahşice döven baba, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladı. Kullanıcılar tarafından gündem olarak eleştirilen videoda şiddet uygulayan şahsın, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin'de çocuklarını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan baba, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyaya düşen, bir babanın kendi çocuklarını darp ettiğine dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli H.Y.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. 16, 13 ve 9 yaşındaki üç çocuğu ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Berna Akkaya
Editör


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