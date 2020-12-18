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  3. Mersin’de dengesini kaybeden kadın balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Mersin’de dengesini kaybeden kadın balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde oturduğu apartmanın 6. katında balkon demirlerini silerken, bir anlık dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Mersin’de dengesini kaybeden kadın balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Türkan Erdem, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi üzerinde bulunan Deniz Apartmanının 6. katındaki evinin balkon demirlerini silerken dengesini kaybederek düştü. Apartman sakinlerinin fark etmesi üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği anlaşılan Erdem'in cenazesi, önce Anamur Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi için Mersin'e gönderildi.

Anamur'da sosyal yaşama verdiği katkılar ve düzenlenen tüm etkinliklerde yer alarak aktif çalışmalarla ilçenin tanıtımına anlamlı katkı sağlayan Erdem'in ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. Erdem'in kesin ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi.

Mersin’de dengesini kaybeden kadın balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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