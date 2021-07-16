Mersin'de eski damat dehşeti: Üzerine benzin döküp cayır cayır yaktı! Can çekişirken oturup izledi!

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, torunlarına baköak için kızının evine giden Yasemin D., eski damadı Özgür E. tarafından, üzerine benzin dökülerek yakıldı. Alev alan kadının can çekişmesini izleyen adam polisler tarafından yakalanarak tutuklanırken kadının hati tehlikesinin sürdüğü ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

BOŞANMIŞLARDI AMA...

Yaklaşık iki buçuk yıl önce, Özgür E. ile evlenen Berna D., eşinden şiddet görmesinin ardından boşanma kararı aldı. Davanın ardından boşanan çift, Özgür E.'nin eski eşini ikna etmesiyle barışarak yeniden beraber yaşamaya başladı. Bu süre zarfında, birisi 1 buçuk yaşında, diğeri ise 6 aylık iki çocukları olan çiftin kavgaları ve Berna D.'nin gördüğü şiddet devam etti.

ÖNCE HAL HATIR SORDU, SONRA YAKTI

Olay günü torunlarına bakmak için kızının evine giden Yasemin D., kızı Berna D. ile Özgür E.'nin telefonda kavga etmesine şahit oldu. Tartışmanın ardından elinde bir bidon benzinle eve gelen Özgür E., kapıyı açan kayınvalidesine hatrını sorduktan sonra halının üzerine benzin dökerek evi ateşe verdi. Kayınvalidesinin alevler içinde yanmasını izleyen zanlı, vde bulunan eski eşi Berna D.’ye de ‘Seni de yakacağım’ diye tehdit ederek şiddet uyguladı. Kayınvalide Yasemin D., alevler içinde kendini söndürmeye çalışırken, kızının da ayakları yandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olayın ardından ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakın Bakım Servisi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan Yasemin D.'nin vücudunda, üçüncü dereceden yanıklar oluşurken kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra yakalanan zanlı Özgür E. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"ORTADA NE KADIN KALACAK NE DE ÇOCUK"

Yaşadığı anları hasta yatağında anlatan Yasemin D., çok acı çektiğini ve eski damadının bunu yaparken soğukkanlılığını korduğunu, kendisi yanarken söndürmeye bile çalışmayıp sadece seyrettiğini, bir yandan da Berna D.'ye "Seni de yakacağım" diye bağırdığını anlattı.

Annesine refakat eden Selin D. ise Özgür E.'nin hapisten çıkması halinde yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyeceğini, öz evladını cayır cayır, gözünü bile kırpmadan yakmayı düşünen bir babanın başkasına neler yapabileceğini düşünmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulundu. "Devlet büyüklerine sesleniyorum; eğer caydırıcı bir yasa çıkmazsa ortada ne kadın kalacak ne de çocuk kalacak" ifadelerini kullanan Selin D., annesinin çektiği acıların tarifi olmadığını, kız kardeşinin de bacaklarının yandığını ve iki bebekle birlikte perişan olduğunu söyledi.

BİR AY ÖNCE DE AYNISINI YAPMAK İSTEMİŞ

Zanlının kız kardeşini sürekli tehdit ettiğini, evden ayrılırsa öldüreceğini söylediğini belirten Selin D., “Sürekli ‘seni yakacağım’ diyormuş. Bir ay önce de kız kardeşim bana,"'Kavga ettik, eve geldi komple benzin döktü. Onu teskin ettim. Senden ayrılmayacağım dedim, alttan aldım’ dedi. Bir ay sonra da bunu gerçekleştirdi. Kesinlikle ‘Ben cinnet geçirdim’ demesin. Bu bir anlık cinnet değil. Bunun tatbikatını bir ay önce uygulamış zaten. Bu planlı bir olay" dedi.