Mersin'de feci kaza! Yük treni hemzeminde traktöre çarptı: 1 ölü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin geçit yolunda traktöre çarpması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Ulukışla seferini yapan 54001 sefer sayılı yük treni, Tarsus ilçesi Topçu Mahallesi Tek Baraka mevkideki hemzemin geçitte, Murat Mahallesi'nden Topçu Mahallesi'ne geçmeye çalışan 33 AEF 176 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Mahmut Kırık (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.