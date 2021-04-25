Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybettiElazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildiBilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı: Kararlılıkla devam edeceğiz!Gaziantep'te ilginç olay! Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulunduMuğla'da kısıtlamayı yok sayan 32 kişiye 110 bin TL idari para cezası uygulandıAnkaraspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Teşkilat dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?Siirt’te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandıHalı saha maçında sürpriz evlilik teklifi: Sakatlandı sandı yüzükle karşılaştı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mersin’de gençler serinlemek için tehlikeye aldırmıyor!

Mersin’de gençler serinlemek için tehlikeye aldırmıyor!

Mersin'in Tarsus ilçesinde yasak olmasına rağmen gençler ve çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasında sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Mersin’de gençler serinlemek için tehlikeye aldırmıyor!

Nem oranının yaklaşık yüzde 50'i, hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Tarsus ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, kendilerini mahalle aralarından geçen sulama kanalına atıyor. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, kendilerini kanalda akan soğuk suya bıkarak tehlikeli eğlenceyi keyifli hale getirmeye çalışıyor. Kısıtlama olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalışan çocuklar, her şeye rağmen yüzmenin tadını çıkardıklarını söylediler. Kentin değişik semtlerinden ve köylerden geçen sulama kanallarında yüzerek serinlemek istediklerini belirten gençler, iyi yüzme bildiklerini, sulama kanalının derin ve tehlikeli olmadığını öne sürdüler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Mersin’de gençler serinlemek için tehlikeye aldırmıyor!

Mersin’de gençler serinlemek için tehlikeye aldırmıyor!

Mersin’de gençler serinlemek için tehlikeye aldırmıyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT