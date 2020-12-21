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  3. Mersin'de haber alınamayan balıkçının cesedine ulaşıldı!

Mersin'de haber alınamayan balıkçının cesedine ulaşıldı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık tuttuğu esnada ırmağa düşerek kaybolan balıkçı 43 yaşındaki Hamdullah Bayram'ın ölü bedenine ulaşıldı.

Mersin'de haber alınamayan balıkçının cesedine ulaşıldı!

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü yere yakın alanda 19 Aralık Cumartesi günü kuzeniyle balık tutarken dengesini kaybetmesi sonucu suya düşerek kaybolan Hamdullah Bayram'ı (43) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı 9 kişilik sualtı ekiplerinin çalışmaları sonucu Bayram'ın kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Bayram'ın cenazesinin savcının incelemesi sonrası Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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