Mersin'de insanlık ölmüş dedirten görüntüler! Köpeği elektrikli bisiklete bağlayıp sürükledi

Mersin'de yürek sızlatan görüntüler oluştu. Bir köpek, elektrikli bisikletin arkasına bağlanarak sürüklendi. Vatandaşların şikayeti ile acımasız sürücüye ceza kesildi, köpek ise koruma altına alındı.

KÖPEK EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Kan donduran, köpeğe işkence olayı Mersin'de yaşandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen A.A, elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Duyarlı vatandaşların ihbar etmesi ile zavallı hayvan kurtarılabildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bir köpeğin, iple bağlandığı elektrikli bisikletle sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1033 lira para cezası uyguladı. Köpek, tedavi ve bakımı için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Bisiklete bağlanan köpeğin yolda sürüklendiği ve arkasından da başka bir köpeğin koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı