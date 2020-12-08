Mersin'de kadın cinayeti! Öldürdüğü cesedin başında 2 gün bekledi

Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesinde yaşanan olayda, bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine site sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kokunun geldiği daireyi tespit eden ekipler kapıyı açan olmayınca kırarak içeri girdi.

CESEDİN BAŞINDA BEKLER HALDE YAKALANDI

Ekipler, bir kadının yerde yatan cesediyle karşılaşırken, şüpheli İsmet Ç.'yi de (61) cesedin başında yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tüba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

2 GÜN AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Zanlı İsmet Ç.'nin cinayeti pazar günü işlediği, iki günden bu yana da cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan koşuları İsmet Ç. ve Tüba Ateş'in birlikte yaşadığını öne sürüldü.