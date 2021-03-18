Mersin'de kargoyla uyuşturucu yolladılar

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentte kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceğinin bilgisine ulaştı.

Ekipler 2 aydır yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucunun merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir kargo şirketine çuval içinde geldiğini tespit etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüpheliyi belirledikten sonra izlemeye alan ekipler, şüphelinin kargo şirketinden paketi almasına izin verdi.

Ekipler şüphelinin takibini sürdürerek, başka şüphelilerle buluştuğu anda operasyon yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonrası 3 şüpheli polisler tarafından gözaltına alınırken, çuval içinde yapılan aramada 2 pirinç paketi içinde 13 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kutu peynir ile hurma ele geçirildi. Pirinç torbalarının orijinal gibi dikilmesi ise dikkat çekti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., F.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)