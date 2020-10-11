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Mersin'de korkunç patlama! Vatandaşlar panik içinde oradan uzaklaştı

Mersin'de Forum AVM'nin yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama sesinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi.

Mersin'de korkunç patlama! Vatandaşlar panik içinde oradan uzaklaştı

Alınan bilgiye göre Mersin'de Forum AVM'nin yakınlarında sebebi henüz bilinmeyen büyük bir patlama gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar panikle patlamanın geldiği yerden kaçarken olay yerine çok sayıda Özel Harekat Polisi gönderildi.

Ayrıntılar gelecek...

Okan Gül
Video Editörü


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