Mersin'de korkunç patlama! Vatandaşlar panik içinde oradan uzaklaştı

Alınan bilgiye göre Mersin'de Forum AVM'nin yakınlarında sebebi henüz bilinmeyen büyük bir patlama gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar panikle patlamanın geldiği yerden kaçarken olay yerine çok sayıda Özel Harekat Polisi gönderildi.

Ayrıntılar gelecek...