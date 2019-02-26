Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleşti. Soygunu yapan şüpheli veya şüpheliler dükkan sahibi ve yanındaki bir kişiyi öldürdü.
Alınan ilk bilgiye göre, Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen kişi veya kişiler, iş yerindeki altınları almaya çalıştı.
Kendilerine direnen iş yeri sahibi ve yanındaki kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli veya şüpheliler bir miktar altın alıp kaçtı.
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Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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