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  3. Mersin'de şaşırtan manzara! Deniz yüzeyi sarıya boyandı, yetkililer açıklama yaptı: ‘Korkmayın’

Mersin'de şaşırtan manzara! Deniz yüzeyi sarıya boyandı, yetkililer açıklama yaptı: ‘Korkmayın’

Mersin'de vatandaşlar sarıya boyanan deniz yüzeyini görünce tedirginlik yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın kimyasal atık ya da kirlilik olmadığı belirtildi.

Mersin'de şaşırtan manzara! Deniz yüzeyi sarıya boyandı, yetkililer açıklama yaptı: ‘Korkmayın’

Mersin'de son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın kimyasal atık yad da kirlilik olmadığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde kaptan olarak görev yapan Pelin Teymur, Kıbrıs Akasyası polenlerinin rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasıyla sarı bir tabaka oluştuğunu söyledi.

"KİRLİLİK DEĞİL, AĞAÇ POLENİ"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde kaptan olarak görev yapan Pelin Teymur, son günlerde denizde görülen renk değişiminin nedeni konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Teymur, deniz yüzeyinde oluşan sarı tabakanın kirlilik olmadığını, Kıbrıs Akasyası ağacının polenlerinin mevsimsel olarak rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklı sarı bir tabaka olduğunu ifade etti.

"KİMYASAL KAYNAKLI KİRLİLİK DEĞİL"

Mersin denizindeki sarı tabakanın önceki yıllarda da görüldüğünü ifade eden Teymur, şunları söyledi: "Bu, mevsimsel olarak, Kıbrıs Akasyası dediğimiz akasya ağacından kaynaklı polenlerin rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından dolayı sarı bir tabaka. Aslında kimyasal, gemi ya da kara kaynaklı bir kirlilik değildir. Mevsimsel döngülerden dolayı ağaçlardaki polendir, polen tozudur. İnsanlar üzerinde herhangi bir zararı olmamakla beraber sadece dikkat etmemiz gereken konu nisan ve mayıs aylarında yoğun yaşadığımız bir döngü. Alerjik yapısı olan insanların biraz daha duyarlı olmasını, o dönemlerde bu tabakanın olduğu alanlarda denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Onun dışında deniz canlılarına ve ekosisteme bir zararı bulunmamaktadır."

"EKOSİSTEM YAPISI İLE İLGİLİ BİR DURUM"

Teymur, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ifade ederek, denizde dönemsel olarak bazı durumların yaşandığını, ancak bunların kirlilik olarak ifade edilmemesi gerektiğini söyledi. Kaptan Teymur, "Bu tarz olaylar deniz kirliliği, gemi ya da kara kaynaklı bir kirlilik değil, ekosistemin kendi yapısından kaynaklı bir durumdur. Korkmasınlar, endişe etmesinler. Bir telefon kadar uzağız. Aradıkları zaman bilgi verebiliriz her zaman" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Mersin'de şaşırtan manzara! Deniz yüzeyi sarıya boyandı, yetkililer açıklama yaptı: ‘Korkmayın’

Mersin'de şaşırtan manzara! Deniz yüzeyi sarıya boyandı, yetkililer açıklama yaptı: ‘Korkmayın’

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