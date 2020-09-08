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  3. Mersin'de sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçak bakımdan geçiriliyor

Mersin'de sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçak bakımdan geçiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçak bakımdan geçiriliyor. Gemi ve uçağın bakımının 20 gün süreceği belirtiliyor.

Mersin'de sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçak bakımdan geçiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park sahilinde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağı bakımdan geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir zamanlar denizlerin ve gökyüzünün efsaneleri olan, görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan ve yıllar içinde Akdeniz'in nemli iklim şartlarına karşı yorgun düşen savaş gemisi ve savaş uçağının bakım ve boyamasını yapıyor.

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Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen gemi ve uçağın bakımı 20 gün sürecek. Ekipler, öncelikle paslanan ve çürümeye başlayan kısımları onaracak, ardından orijinal renklerine uygun olarak boyamasını yaparak yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen savaş uçağı ve 20 Temmuz 1974'de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 1990'lı yıllardan bu yana sergileniyor.



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