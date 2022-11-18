Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu

Mersin merkez Mezitli ilçesinde araç parkı meselesinden dolayı tartıştığı komşusunun evinin kapısına çarpı işareti koyduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu

Mersin'de araç parkı meselesinden dolayı komşusunun evinin kapısına çarpı işareti koyduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, merkez Mezitli ilçesinde bazı apartman dairelerinin giriş kapılarının yan taraflarına sprey boya ile çarpı (X) işareti çizilmiş olduğu bilgisi alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı, yapılan araştırmada olayın şüphelisinin M.K. adlı şahıs olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN KAPISINA İŞARET KOYDU

Açıklamada, savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ilk ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

İŞARETİ KENDİSİNİN KOYDUĞUNU KABÜL ETTİ

Şüphelinin evinde yapılan aramada sprey boya ve dijital materyal ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Alınan ifade ve emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aynı sitede ikamet etmekte olan komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu ve bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları ve konunun mahkemeye taşındığı, şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları komşusunun apartman dairesi kapı girişine iki çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boya ile çizdiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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