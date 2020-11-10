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  3. Mersin'de uyuşturucu operasyonu 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu operasyonu 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Mersin'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilogram eroin ele geçirilirken, 13 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilere yönelik "Temizlik" adı verilen operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, bir ev ve tırda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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