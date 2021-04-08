Ardahan'da elektrik direklerini çalarak ahır inşa ettilerApartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardıTHY Basın Müşaviri Yahya Üstün kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadıAlzheimer hastaları müzikle terapi görüyorKusurlu doğum kontrol hapı dağıtıldı, en az 170 kadın hamile kalarak mağdur oldu!Pendik'te Dünya Masa Tenisi Gününde efsane turnuva!Sabancı'dan sağlık çalışanlarına jest! Ailelerine eğitim desteği verilecekElektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar 2021Van’da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için seminer düzenlendi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Toroslar Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla yayla yollarındaki çalışmalarını hızlandırdı.

Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Toroslar Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yayla yollarındaki çalışmalarına da hız verdi. Yayla yollarında bakım çalışmaları yapılırken, yeni yollar da açılıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yoğun nüfus artışının yaşandığı yaylalarda vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması amacıyla aralıksız süren çalışmalar kapsamında tespit edilen eksiklikler giderilerek yeni yollar hizmete sunuluyor. Hasat zamanı öncesinde kış şartları nedeniyle tahrip olan bahçe yollarını da bakım ve onarımdan geçiren belediye ekipleri, bu kapsamda Çelebili, Ayvagediği, Kepirli ve Musalı mahallelerinde yeni yol açımı ve düzenleme, Darısekisi Mahallesinde de taş duvar örme çalışmaları yaptı.

"PLANLI VE ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde ulaşım ağımızın kalitesini planlı ve özveriyle çalışarak artırmaktayız" dedi.

Toroslar'ın daha güzel yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle ilçemiz hızla gelişip büyürken, hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmetleri, önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirerek en kısa sürede yerine getiriyoruz. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ekiplerimiz, yaylalarımızda da çalışmaları tamamlamak adına büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yenilenen yollarımız, hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Mersin'de yayla yollarında ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT