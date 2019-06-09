Mersin'den yola çıkan gemi, İsrail açıklarında yandı!
Haaretz adlı İsrail gazetesi, Mersin'den yola çıkan bir geminin İsrail açıklarında yandığını duyurdu. İsrail basınının Türk gemisi olarak öne sürdüğü gemide kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor. İsrail basını, İsrail ordusunun haberlere yayın yasağı getirdiğini de öne sürdü.
İsrail'in Haaretz gazetesi, Türkiye'den yola çıkan bir geminin İsrail açıklarında yandığı haberini verdi.
MSC Canberra isimli geminin Türkiye'den çıktığı ve Hayfa Limanı'na girmek üzere olduğu, Hayfa'nın birkaç kilometre ilerisinde ise alev aldığı duyuruldu.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
İsrail basını, gemide kaç kişi bulunduğuna dair net bir bilgin olmadığını, kazada zarar gören olup olmadığının bilinmediğini, yangında bir terör ya da saldırı şüphesi olduğunu belirtti. İsrail ordusunun yayın yasağı getirdiği ifade edildi.
Olayın ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
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