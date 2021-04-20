Mersin'e bisiklet durakları yerleştiriliyor

Belediye ana hizmet binasının yanı sıra Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Mezitli Kent Konseyi ve Aratos Spor Tesislerinin önüne özel tasarım bisiklet duraklarının yerleştirildiği projede, özellikle Mezlitli deresi ve çevresinden başlayarak kentin farklı bölgelerinde yeni yaşam alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin bisiklet kenti olması için hayata geçirdikleri çalışmaları ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri uygulamaya koyduklarını söyledi. Sonsuz Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Mezitlililerin, kentin birçok zenginliğini bir arada bulacağını ifade eden Başkan Tarhan, "Biz Mezitlililer bisiklete binerken ilçenin güzelliklerini yaşasınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir aktivite olarak yapabilsinler. Bununla ilgili olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz bu alanda cazibe oluşturacak ve inanıyorum ki, Mezitli'de herkes bisiklet kullanmaya başlayacak" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI