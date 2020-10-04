Mersin'e müjde: Tarsus fındık lahmacunu ve kebabı tescillendi

Mersin'in Tarsus ilçesine has fındık lahmacun ve kebap, coğrafi işaret aldı.

Türkiye'nin tarihi dokusu, inanç turizmi ve gastronomi alanında kadim ilçelerinden Mersin'in Tarsus ilçesi, coğrafi işaretli ürün sayısına 2 yenisini daha ekledi. Tarsus fındık lahmacunu ve Tarsus kebabı da coğrafi işaretli ürünler listesine adını yazdırdı. Tarihi geçmişi, kültürel değerleri ve gastronomi alanındaki zengin mutfağıyla dünya genelinde bilinen kadim kentlerden Tarsus'ta gerek yerel dinamikler, gerekse sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla bu zenginliği her geçen gün ortaya çıkarmaya yönelik girişimler dikkat çekiyor. Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi birçok kentte kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusundaki farkındalığın artması da gözlerden kaçmıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'deki coğrafi işaretli ürün sayısı 526'ya, devam eden başvuru sayısı da 653'e ulaştı. Tescili alınan ürünlerin de önemli çoğunluğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Oda ve Borsalar tarafından alındı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, "Odamızın girişimleriyle Tarsus Humusu'ndan sonra Tarsus Fındık Lahmacunu ve Tarsus Kebabı'nın da tescilini aldık. Gururlandık. Kentimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kente özgü değerleri tanıtmaya ve kültürel değerleri öne çıkarmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Koçak, sırada yeni ürünlerin de olduğunu ve tescil başvuru hazırlığı içinde bulunduklarını ifade etti.