Mert Çiller kimdir? Kaç yaşında? Şiddet iddiası gerçek mi?

Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddiası şaşırttı. Zeynep Çiller eşine boşanma davası açtı. Zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle açılan davada Zeynep Çiller, Mert Çiller'den 10 milyon TL tazminat ve çocukları ve kendi için de aylık 300 bin TL nafaka istedi.

Zeynep Çiller, mahkemeye verdiği dilekçesinde Mert Çiller'in kendisi için aylık 150 bin TL, çocuklar içinde 75'er bin TL'den 150 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL nafaka, 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL de tazminat ödemesini talep etti.

Zeynep Çiller İstinye Park evlerindeki aile konutunun kendisi ve çocuklara tahsisini istedi. Aile Mahkemesi bu talebi kabul ederek, konutu Zeynep Çiller'e verdi. Mahkeme ayrıca çocuklar ve anne için Mert Çiller'in ayda toplam 30 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

MERT ÇİLLER KİMDİR?

Mert Çiller, eski Türkiye başbakanı Tansu Çiller'in oğludur. Mert Çiller'in Berk Çiller adında erkek kardeşi vardır. Mert Çiller'in babasının adı ise Özer Uçuran Çiller'dir. Mert Çiller evli ve 2 çocuk sahibidir. Mert Çiller kardeşi Berk Çiller ile gayrimenkul ve enerji sektöründe çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ikili kardeş Suoz Enerji Grup şirketini kurmuşlardı. Birçok yatırım alan Mert ve Berk Çiller kardeşler kariyerini gayrimenkul ve enerji alanında ilerletiyor. Mert Çiller'in doğum tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.