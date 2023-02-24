Mert Durmush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Durmush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Durmush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Durmush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Durmush 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мерт Мюслюм Дурмуш şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Durmush Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Durmush, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Durmush'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mert Durmush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Durmush isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mert Durmush Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Durmush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2022 yılında Litex Lovech

Mert Durmush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Durmush şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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