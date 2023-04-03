Mert Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Erol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Erol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mert Erol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mert Erol 15 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mert Erol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Erol, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Erol'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mert Erol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mert Erol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Trabzonspor U19
Mert Erol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mert Erol şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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