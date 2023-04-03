Mert Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Erol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mert Erol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Erol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.