Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Mert Fırat kısa bir süre sevinçli haberi sosyal medya hesabından paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Haberi Instagram’dan duyuran Fırat, “Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler” demişti.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

İdil Fırat ve Mert Fırat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Çift erkek bebek bekliyor.