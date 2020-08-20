Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü"

Süper Lig'de sezon süresince transferin en çok konuşulan ismi olan Mert Hakan Yandaş, transfer sezonunun başlamasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncu, Topuk Yaylasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olduğu için ayrıcalıklı hissettiğini belirten Yandaş, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi.

"BU ÇATI ALTINDA OLMAK BÜYÜK ONUR"

Fenerbahçe çatısı altında olmanın büyük bir onur olduğunu belirten Mert Hakan, "Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Bu çatı altında olmak büyük onur. Yönetimimiz gerçekten transferde inanılmaz şeyler yapıyor. Ben buraya kadro rekabetinin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Rekabet elbette olacak ama ben de bu rekabet içinde kendimi geliştirmek için buraya geldim. İlk 11 için elimden geleni yapacağım. Sonunda inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluşur." diye konuştu.

Mert Hakan, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar ile olan yazışmalarına ilişkin sorular, "Savcılığı suç duyurusunda bulundum. Bu olay vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olduğunu daha iyi gösterdi. Bu yaşananlar Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı. Benim yapmam gereken bunun karşılığını vermek. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Temennim böyle şeylerin bir daha yaşanmaması." yanıtını verdi.

"KISA SÜREDE AİLE ORTAMINI YAKALADIK"

Sivasspor'da oynadığı dönemde başarısının sırrı olarak, aile ortamının oluşmasını gösteren Yandaş, "Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken aile ortamıydı. Burada kısa sürede gerçekten böyle bir ortam yakaladık. Bu başarıda en büyük etken aile olabilmekti. O yüzden başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SAHA İÇİNDE BIKMADAN ARAYAN BİR OYUNCU STİLİM VAR"

Oyun tarzıyla alakalı görüşlerini belirten Mert Hakan, "Fenerbahçe için taraftar çok önemli. Biz Kadıköy'e gittiğimizde hep bu baskıyı konuşurduk. Şu anda da inanılmaz bir ortam oluştu ve büyük bir heyecan var. İstenilen coşku çok önemli. Taraftar olsa bizim için çok büyük etken olacaktı. Onların desteğini dışarıdan da hissedeceğiz. Kariyerimde hep 10 numarada oynadım. Klasik 10 numara gibi değil gezen, arayan ve mücadele eden bir futbolcuyum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 10 numara oynadığım halde beni herkes 8 numara zannediyor. Forma numaramdan olabilir. Saha içinde mücadele eden bıkmadan arayan bir oyuncu stilim var ama özellikle bugüne kadar 10 numarada oynadım." diye konuştu.

Mert Hakan, toplantı sonunda 8 numaralı Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına poz verdi.