Mert Komur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Komur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Komur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Komur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Komur 17 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Komur Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mert Komur, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Augsburg futbol takımında oynamaktadır. Augsburg takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mert Komur'nin Augsburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mert Komur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Komur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mert Komur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Komur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Augsburg Alt.

1 Temmuz 2021 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2022 yılında FC Augsburg U19

8 Şubat 2023 yılında Augsburg

Mert Komur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Komur şuan Augsburg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mert Komur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Almanya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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