Mert Ramazan Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mert Ramazan Demir'in oynadığı film ve diziler

Mert Ramazan Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Son günlerde sıkça konuşulan Çıplak dizisinin başrolünde 22 yaşındaki genç oyuncu Mert Ramazan Demir oynamaktadır. Demir, daha önce de Öğretmen adlı FOX yapımı dizide rol almıştır. İşte Mert Ramazan Demir'in oynadığı film ve diziler...

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, “Öğretmen” dizisinde rol almaktadır.

MERT RAMAZAN DEMİR NERELİ? BOYU KAÇ?

İstanbul doğumlu olan genç oyuncu, baba tarafından aslen Kocaelilidir. Genç oyuncu, 1,79 cm boy uzunluğundadır. Kilosu ise 74 kg ağırlığı civarındadır. Demir, 25 Kasım günü doğduğundan, Yay burcu erkeğidir.

OYNADIĞI DİZİ VE FİMLER?

2020- Öğretmen- Ateş- Dizi

2020- Çıplak- Mini Dizi

2019- Sesinden Aşk Var- Sinema Filmi

2019- Üç Harfliler: Adak- Sinema Filmi

2015- Aşkopat- Sinema Filmi

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