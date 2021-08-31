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  3. Merter'de ortalık birbirine karıştı: Esnaf ve nakliyeciler satırlarla birbirlerine girdi!

Merter'de ortalık birbirine karıştı: Esnaf ve nakliyeciler satırlarla birbirlerine girdi!

Güngören Merter'de, esnafla nakliyeciler arasında çıkan kavgada satır, bıçak ve sopalar havada uçuştu. Olay esnasında yaralanan kişiler hastaneye götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Merter'de ortalık birbirine karıştı: Esnaf ve nakliyeciler satırlarla birbirlerine girdi!

Olay, İstanbul'un Güngören semtinde bulunan Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Savaş Caddesi'nde meydana geldi. Dün saat 15.00 sıralarında ortaya çıkan kavgada iddiaya göre;  Merter'de çalışan esnaf ile tekstil malzemesi taşıyan nakliye araç sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçak, sopa ve satırlarla saldırdılar.

Merter'de ortalık birbirine karıştı: Çalışanlar satırlarla birbirlerine girdiler!

3 KİŞİ YARALANDI!

Bölgedeki diğer esnafların da dahil olduğu arbedede 3 kişi yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye yetiştirilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Merter'de ortalık birbirine karıştı: Çalışanlar satırlarla birbirlerine girdiler!

"YOL VERMEDİKLERİ İÇİN TARTIŞTILAR"

Çevrede esnaflık yapan Baran Bağrıyanık, ayırmak için kavgaya dahil olduklarını söyleyerek "Yol kavgası. Biri mağaza sahibi, diğerleri nakliyeci. Birbirlerine yol vermedikleri için tartışılar. Kavga büyüdü. Biz de ayırmak için girdik ama nafile. Bildiğim kadarıyla birinin eli kesildi. Hastaneye götürüldü. Dikiş atılıyormuş" dedi.

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