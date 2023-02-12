Merve Başkurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? TV NET sunucusu Merve Başkurtı'un biyografisi

TV NET muhabiri ve sunucusu Merve Başkurt başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Merve Başkurt, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Merve Başkurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Merve Başkurt'un biyografisi haberimizde

MERVE BAŞKURT KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü mezunu olan Merve Başkurt, 2013 yılından itibaren TV NET bünyesinde çalışma hayatını sürdürmektedir. TV NET’te editör, seslendirmen ve sunucu pozisyonlarında görev almaktadır.

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Merve Başkurt’un aslen nereli ve kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Merve Başkurt’un sosyal medya hesapları

Twitter: @mrvbaskurt

İnstagram: @mervebaskurt8