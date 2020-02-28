Merve Boluğur dizi davasını kazandı

Merve Boluğur, iki bölümlük alacağı olduğu iddiasıyla yapım şirketine dava açıp 110 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Mahkeme, şirketin icra-inkar tazminatıyla birlikte 132 bin lira ödemesine karar verdi.

ASLAN FİLM'E DAVA AÇMIŞTI

Reytingi düşük çıkınca altı bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan 'İçimdeki Fırtına' dizisinin başrol oyuncusu Merve Boluğur, iki yıl önce parasını alamadığı gerekçesiyle Aslan Film'e dava açmıştı. Dilekçesinde Boluğur, şirketle yaptıkları sözleşme gereği kendisine bölüm başı 45 bin lira ödenmesi gerektiğini, ancak 5'inci ve 6'ncı bölümlere ait 110 bin lirayı alamadığını iddia etmişti. Boluğur'un avukatı, dilekçede şu açıklamayı yapmıştı:

"Müvekkilime iki bölümlük oyunculuk ücreti ödenmeyince icra takibi başlattık. Yapım şirketi itiraz ederek 110 bin 250 liralık icra takibini durdurdu. Şirket, icra takibine kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. Alacağımızın faiziyle ve yüzde 20 icra-inkar tazminatıyla birlikte tahsilini istiyoruz."

Önceki günkü duruşmada Boluğur'un avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre; Talebi kabul eden mahkeme, itirazın iptaline karar vererek 22 bin 50 lira icra-inkar tazminatıyla birlikte 132 bin 300 liranın Boluğur'a ödenmesine hükmetti.

BİLİRKİŞİ 'HAKLI' DEDİ

Bilirkişi raporunda; oyuncunun iki bölümlük alacağı için şirkete 55 bin 125'er liradan toplam 110 bin 250 lira makbuz kestiği ve dizide oynadığına ilişkin sözleşmeyi dava dosyasına sunduğu açıklandı. Raporda, "Sözleşmede çekilen bölümlerin de oyuncuya ödeneceği belirtilmiştir. 5'inci ve 6'ncı bölümlerde oynayan Boluğur, bölüm başı KDV hariç 45'er bin lira almaya hak kazanmıştır" denildi.