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Merve Boluğur: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Yaz boyu Burak Dayı ile yaşadığı aşkla gündem olan Merve Boluğur geçtiğimiz gün tek başına Maçka Parkı'nda otururken objektiflere takıldı.

Merve Boluğur: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Maçka Parkı’nda çimenlere oturmuş “sessizlik detoksu” yaparken görüntülendi.

Burak Dayı ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde 33’üncü yaşını arkadaşları ile birlikte kutladı. 

Merve Boluğur: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Ünlü oyuncuya “Yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?” diye soruldu.

Güzel oyuncu, bu soruya, “Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum” diye yanıt verdi.

Merve Boluğur: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Boluğur, “Sevgiliniz sizin için mücadele edemedi mi?” sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Merve Boluğur: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde de yaptığı ayak paylaşımı ile gündem olmuştu. Ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Akışkan" notunu düşmüştü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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