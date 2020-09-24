Merve Boluğur: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Maçka Parkı’nda çimenlere oturmuş “sessizlik detoksu” yaparken görüntülendi.

Burak Dayı ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde 33’üncü yaşını arkadaşları ile birlikte kutladı.

Ünlü oyuncuya “Yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?” diye soruldu.

Güzel oyuncu, bu soruya, “Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum” diye yanıt verdi.

Boluğur, “Sevgiliniz sizin için mücadele edemedi mi?” sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde de yaptığı ayak paylaşımı ile gündem olmuştu. Ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Akışkan" notunu düşmüştü.