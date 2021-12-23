Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Erkan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Merve Boluğur'un AVM çıkışında yeni sevgilisiyle görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Tanıma aşamasında ve mutlu olduklarını belirten Boluğur'un yeni sevgilisi Erkan Şen merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Erkan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

MERVE BOLUĞUR'UN SEVGİLİSİ KİM? ERKAN ŞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1989 yılında İstanbul'da doğan Erkan Şen İlk Okul yıllarında saz ve piano eğitimleriyle müzik hayatına start veren genç DJ 2004 Yılında Elektronik müziğin gelişmesiyle DJ olarak Müzisyenlik kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında kendi remixlerini yaparak kendine özgü tarzıyla müzik severlerle paylaşan Genç DJ buna ruhunu da katarak kısa sürede Gece Kulüp'lerin Aranan DJ'i olmuştur.

Geçtiğimiz aylarda Dilara Aksüyek ile adı anıla Şen'in Merve Boluğur ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.