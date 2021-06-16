Merve Dizdar - Gürhan Altundaşar neden ayrıldı? Neden boşanıyor?

Gözde çift Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar ayrılık iddialarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. 34 yaşındaki güzel oyuncu Merve Dizdar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını doğruladı. Peki Merve Dizdar - Gürhan Altundaşar neden ayrıldı? Merve Dizdar - Burhan Altundaşar neden boşanıyor? İşte detaylar...

MERVE DİZDAR - GÜRHAN ALTUNDAŞAR NEDEN AYRILDI? MERVE DİZDAR- GÜRHAN ALTUNDAŞAR NEDEN BOŞANIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar ile Çok Güzel Hareketler 2 kadrosundan yeni ayrılan başarılı oyuncu Gürhan Altundaşar 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çiftin ayrılacakları konuşulmaya başlandı. Bu söylentilere Dizdar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

Merve Dizdar Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, konuşarak ve arkadaş olarak ayrıldıklarını açıklayarak ayrılık iddialarını doğrularken ayrılık nedenini tam olarak belirtmedi.

Söylentiler ikilinin ihanet yüzünden evliliklerini sonlandırma kararı aldığı yönünde de olsa henüz ünlü çiften ayrılık nedenine dair bir açıklama gelmedi...